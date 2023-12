14 Hofbetreiber in der Eisleber Innenstadt laden am Samstag zu der beliebten Adventsveranstaltung ein. Am Sonntag öffnet dann auch der Weihnachtsmarkt zum letzten Mal.

Was beim Advent in Luthers Höfen am Samstag geboten wird

Der Eisleber Weihnachtsmarkt ist natürlich auch zum „Advent in Luthers Höfen“ am Samstag geöffnet.

Eisleben/MZ. - Vielfältige kulinarische und kulturelle Genüsse an 14 Stationen werden beim „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben geboten, zu dem am Samstag, 16. Dezember, 12 bis 22 Uhr, eingeladen wird.