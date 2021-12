Weihnachtlicher Konvoi rollt durch Helbra, Ahlsdorf und Ziegelrode

Helbra/MZ - „Wenn die Leute nicht zu uns kommen dürfen, dann fahren wir eben zu den Menschen im Dorf“, sagt Gerd Wyszkowski vom Reit- und Fahrverein Weißes Tal und Umgebung. Er hat zusammen mit dem Förderverein des Reitvereins einen Plan geschmiedet, wie die Kinder und Jugendlichen des Ortes doch noch zu Weihnachten überrascht werden können.

Vereinsmitglieder packen an und dekorieren Anhänger

Dazu erzählt Birgit Schwarz, die Vorsitzende des Fördervereins, „dass uns Gerd den Vorschlag zur Durchführung eines Weihnachtskonvois durch Helbra und angrenzende Orte machte“, so Schwarz und sagte weiter, dass alle Mitglieder von dieser Idee begeistert waren. Aber einfach nur einen Fahrzeugkonvoi durch Helbra zu machen, „so ganz ohne weihnachtliche Dekoration geht natürlich nicht“, sagt Schwarz im Gespräch.

Deshalb packten viele Vereinsmitglieder mit an, um „hoffentlich den Kindern und Erwachsenen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern“. Also wurden unzählige Lichterketten verbaut, die tiefliegenden Hänger winterlich dekoriert und beispielsweise mit Schlitten, Weihnachtsbuden, leuchtenden Figuren, Kutschen und natürlich auch mit einem Holzpferd, als Erkennungsmerkmal für den Reit- und Fahrverein Weißes Tal in Helbra, versehen.

Bauern helfen bei der Aktion

Mit wie vielen Fahrzeugen inklusive Hängern der Konvoi letztendlich in Helbra startet, ließ Gerd Wyszkowski jedoch noch offen, verriet aber, „dass es viele sein werden“. Alle funkelnden Hänger werden von Traktoren gezogen, und da das der Förderverein allein nicht stemmen könnte, haben befreundete Bauern ihre Hilfe signalisiert und stellen Traktoren und Fahrer.

„Wir möchten einfach den Kindern etwas zurückgeben“, begründet Birgit Schwarz den riesigen Aufwand, den es so in der Art in Helbra noch nicht gegeben hat, denn die „Kinder sind leider die Verlierer der Pandemie“. Und damit sich am 18. Dezember ab 17 Uhr der weihnachtliche Tross in Bewegung setzen kann, waren die Vereinsmitglieder im Vorfeld sehr fleißig und packten alle tatkräftig am Wirtschaftshof von Gerd Wyszkowski mit an.

Start in Helbra An der Küchenbreite

Seit fünf Jahren ist Birgit Schwarz die Vorsitzende des Fördervereins, wo auch ihr Mann Mario sowie die Tochter Sabine und Enkeltochter Maja Mitglieder sind. Bereits als der Verein gegründet wurde, ist die Familie eingetreten und wurde „mit dem Pferde-Virus“ infiziert, wie Birgit Schwarz lächelnd anfügte. Ihre 29-jährige Tochter hatte zuerst eine Reitbeteiligung im Verein, bekam zu Weihnachten 2003 aber ihr eigenes Pferd geschenkt. „Ich werde den Glanz in ihren Augen nie vergessen, wie es Sven Wyszkowski damals über den Acker zu unserem Haus führte und unserer Tochter das Pferd übergab“, meint die Helbraerin gerührt und fügt an, dass sie mit dem geplanten Umzug ein ebenso unvergessliches Erlebnis für die Kinder schaffen möchten.

Der Konvoi soll im Wohngebiet An der Küchenbreite in Helbra starten und dann durch die einzelnen Straßen des Ortes über die Lehbreite oder Parkstraße in Richtung Ahlsdorf und Ziegelrode führen. Unterstützung bekommt der lange Traktor-Tross von der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir bedanken uns für die unkomplizierte Unterstützung der Behörden“, war es Gerd Wyszkowski wichtig zum Ausdruck zu bringen, denn der weihnachtliche Konvoi soll natürlich reibungslos verlaufen.