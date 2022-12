Wegen hoher Energiekosten soll eine „Silvesterpauschale“ eingeführt werden

Die Dorfgemeinschaftshäuser im Seegebiet Mansfelder Land für eine private Feier anzumieten, soll ab dem kommenden Jahr teurer werden. Der Gemeinderat wird darüber in der kommenden Woche abstimmen.

Auch die Gebühren für die Festscheune in Röblingen werden sich verändern.

Röblingen/MZ - Das wird sicher für Diskussionen im Seegebiet Mansfelder Land sorgen: Die Gemeinde will ab kommendem Jahr die Nutzer der Dorfgemeinschaftshäuser und der Festscheune in Röblingen mehr zur Kasse bitten als bisher. Neben einer stärkeren Beteiligung der Nutzer an den Heizkosten soll dann demnach auch eine Silvesterpauschale für die Dorfgemeinschaftshäuser erhoben werden.