  4. Öffentliche Toiletten in Eisleben: WC-Anlage am Marktberg in Eisleben soll instandgesetzt werden

Nachdem die Toilette am Eisleber Klosterplatz nach Sanierung bereits wieder geöffnet ist, plant die Stadt jetzt Arbeiten am Marktberg.

Von Jörg Müller 27.01.2026, 16:00
Die öffentliche Toilette am Marktberg in Eisleben ist sanierungsbedürftig.
Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren ein leidiges Thema in Eisleben: der schlechte Zustand der öffentlichen Toiletten in der Innenstadt. Doch dabei geht es nun langsam voran: Nachdem Ende vergangenen Jahres die WC-Anlage am Busbahnhof Klosterplatz nach Sanierung wieder eröffnet worden ist, sollen als nächstes die Toiletten am Marktberg umfassend instandgesetzt werden.