Öffentliche Toiletten in Eisleben WC-Anlage am Marktberg in Eisleben soll instandgesetzt werden
Nachdem die Toilette am Eisleber Klosterplatz nach Sanierung bereits wieder geöffnet ist, plant die Stadt jetzt Arbeiten am Marktberg.
27.01.2026, 16:00
Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren ein leidiges Thema in Eisleben: der schlechte Zustand der öffentlichen Toiletten in der Innenstadt. Doch dabei geht es nun langsam voran: Nachdem Ende vergangenen Jahres die WC-Anlage am Busbahnhof Klosterplatz nach Sanierung wieder eröffnet worden ist, sollen als nächstes die Toiletten am Marktberg umfassend instandgesetzt werden.