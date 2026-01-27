Nachdem die Toilette am Eisleber Klosterplatz nach Sanierung bereits wieder geöffnet ist, plant die Stadt jetzt Arbeiten am Marktberg.

WC-Anlage am Marktberg in Eisleben soll instandgesetzt werden

Die öffentliche Toilette am Marktberg in Eisleben ist sanierungsbedürftig.

Eisleben/MZ - Es ist seit vielen Jahren ein leidiges Thema in Eisleben: der schlechte Zustand der öffentlichen Toiletten in der Innenstadt. Doch dabei geht es nun langsam voran: Nachdem Ende vergangenen Jahres die WC-Anlage am Busbahnhof Klosterplatz nach Sanierung wieder eröffnet worden ist, sollen als nächstes die Toiletten am Marktberg umfassend instandgesetzt werden.