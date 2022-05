Was wird aus den drei Reliefs am Eisleber Bergbaukrankenhaus?

Eisleben/MZ - Der jüngste MZ-Artikel zum Eisleber Bergbaukrankenhaus („Abriss soll im März starten“) hat Katrin Köhler zu zwei Nachfragen veranlasst. „Was wird eigentlich aus den drei Reliefs an der Fassade an der Kasseler Straße?“, so die MZ-Leserin, die in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Krankenhauses wohnt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<