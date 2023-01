Feuerwehreinsätze in Mansfeld-Südharz Was sich in der Silvesternacht in Mansfeld-Südharz ereignete

Zu einem größeren Einsatz wurde die Eisleber Feuerwehr am 1. Januar gegen 3.30 Uhr in den Bereich Nikolaikirchplatz und Anstaltstraße gerufen. Was dort passiert war.