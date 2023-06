Schneller, höher, weiter Was sich der Förderverein der Wansleber Grundschule für das Sportfest einfallen ließ

In Stedten führten die drei Grundschulen der Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land nun schon zum zehnten Mal gemeinsam ihr Sportfest durch. Der neue Förderverein der Grundschule Wansleben am See hatte sich fürs Sportfest etwas Besonderes überlegt.