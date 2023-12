Was sich an der Schulentwicklungsplanung für die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz ändern soll

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Der Start in die Berufsschule ist bisher für manchen Azubi mit weiten Wegen verbunden. Mit 16, 17 Jahren ist man aber auf dem platten Land noch auf den ÖPNV angewiesen. Gerade in MSH ist es hier nicht zum besten bestellt, wenn man nur an die häufigen Zugausfälle auf der Bahnstrecke Richtung Halle denkt, die sich in letzter Zeit durch nicht besetzte Stellwerke häufen.