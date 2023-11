Was Martin Blümel zu seinem Erfolg im ersten Wahlgang sagt

AfD-Kandidat René Meiß und Gemeindebürgermeister Jürgen Ludwig gratulierten am Sonntag dem Wahlsieger Martin Blümel (von links).

Seegebiet/MZ. - Auch am Tag danach hatte Martin Blümel seinen überraschenden Erfolg noch nicht ganz verarbeitet. „Es wird bestimmt noch ein paar Tage dauern, das sacken zu lassen“, so Blümel zur MZ. Der 43-jährige Wanslebener hatte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag bereits im ersten Wahlgang mit 52,5 Prozent der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit erreicht. Der derzeitige Bauamtsleiter und stellvertretende Gemeindebürgermeister setzte sich damit klar gegen seine fünf Mitbewerber durch.