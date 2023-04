Die Experten aus dem Mansfelder Land verraten, was man über Ostern im eigenen Garten machen kann.

Was man Ostern im heimischen Grün machen kann

Eisleben/MZ - „Da das Wetter aktuell noch sehr wechselhaft ist, würde ich empfehlen, die Pflanzen, die nicht winterfest sind, noch drin zu lassen“, sagt Andreas Dümmler vom Verband der Gartenfreunde Mansfelder Land-Eisleben. Dafür könnte man bereits kleinere Arbeiten wie Heckenschnitt oder Rasenmähen am Osterwochenende erledigen. „Nur man muss an die Ruhezeiten denken“, so Dümmler, um Streit mit den Nachbarn zu vermeiden.