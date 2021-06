Was ist aus Eisleber Gesprächskreis Antisemitismus/Rechtsextremismus geworden?

Eisleben - „Wir wollen auch in Eisleben ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen“, sagt Rüdiger Seidel, Vorsitzender des Vereins Eisleber Synagoge. Er hat an der Fassade des ehemaligen jüdischen Gotteshauses eine israelische Fahne aufgehängt. Hintergrund ist der Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der im Mai eskaliert war. Mittlerweile herrscht eine Waffenruhe. In Deutschland gab es im Zusammenhang mit der Gewalteskalation zahlreiche Demonstrationen gegen Israel, bei denen unter anderem auch Synagogen angegriffen wurden. „Der Konflikt fördert den deutschen und arabischen Antisemitismus“, so Seidel.

Dagegen wende sich der Synagogenverein. Zum Glück habe es in Eisleben aktuell keine Demos oder andere Aktionen gegen Israel oder die Juden gegeben. Allerdings sei die ehemalige Synagoge in der Vergangenheit schon mehrfach beschädigt beziehungsweise mit Nazi-Symbolen beschmiert worden, so Seidel. Er würde es deshalb auch befürworten, dass der Ende 2019 initiierte Gesprächskreis Antisemitismus/Rechtsextremismus weitergeführt wird. Anlass war damals das Attentat eines rechtsextremen Benndorfers auf die hallesche Synagoge. In der Folge hatte die Deutsche Presse-Agentur eine „rechte Alltagskultur“ im Mansfelder Land konstatiert und damit eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Wie Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) der MZ sagte, habe sich der Gesprächskreis Mitte vergangenen Jahres erstmals getroffen. Teilnehmer seien unter anderem Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Polizei, der Superintendent des Kirchenkreises und der Vorsitzende des Synagogenvereins gewesen.

Zu Gast war auch Max Privorozki, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Halle. Es sei ein interessantes Gespräch mit guten Ideen zustande gekommen, so Staub. Aufgrund der Corona-Pandemie habe es dann leider keine weiteren Treffen des Gesprächskreises gegeben. „Das müsste meiner Meinung nach auch von einem Verein weitergeführt werden.“ „Wir als kleiner Verein können das nicht leisten“, sagt Seidel. „Das wäre eine Aufgabe der Kommune.“ Auf jeden Fall sollte man weiter im Gespräch bleiben und die Kräfte bündeln, so Seidel. (mz)