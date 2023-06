In Helbra soll mit dem Fördergeld aus dem Programm Revierpionier ein generationsübergreifender Begegnungsort entstehen. Was bisher bekannt ist.

Was in Helbra mit Fördergelder aus dem Programm Revierpionier entstehen soll

Helbra/MZ - Das Gras ist frisch gemäht und die großen, mit Efeu bewachsenen Linden im Hintergrund werfen einen idyllischen Schatten auf das kleine Areal an der Siebigeröder Straße in Helbra. Ein hoher, rostiger Fahnenmast und zwei Gartenlaternen erzählen vom ehemals bunten Treiben an diesem inzwischen, so scheint es zumindest, fast verwaisten Ort. Doch schon bald könnte in diesen etwas verschlafenen Winkel Helbras neues Leben einziehen.

Förderung von Projekten

Rückblick in den November 2022. In der Festscheune Röblingen wird der Wettbewerb „Revierpionier“ der Landesregierung Sachsen-Anhalt vorgestellt. Gefördert werden soll der soziale Zusammenhalt in den Regionen, die durch den Braunkohletagebau geprägt sind, und da Mansfeld-Südharz durch den Tagebau Amsdorf ebenfalls Teil des Mitteldeutschen Braunkohlereviers ist, konnten sich auch viele Initiativen und Projekte des Landkreises für eine Förderung im Rahmen dieses Wettbewerbs bewerben.

Eine der Teilnehmerinnen des Treffens war auch Lisa-Marie Fritsche, Jugendkoordinatorin der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra. Von den dort besprochenen Vorgaben des Wettbewerbs berichtete sie anschließend den Jugendlichen des Jugendforums Helbra und gemeinsam beratschlagten sie, mit welchen Projektideen sie an dem Wettbewerb teilnehmen könnten.

Idee für Nachbarschaftsgarten geboren

Schlussendlich fiel der Entschluss, einen Begegnungsort zu schaffen, genauer gesagt: einen Nachbarschaftsgarten. Damit sollen nicht nur die Jugendlichen einen Raum bekommen, den sie kreativ und naturnah selber gestalten können, sondern dieser Garten soll auch die verschiedenen Generationen Helbras zusammenbringen und Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz beherbergen.

„Wir wollen mit diesem Projekt auch die Vorurteile gegenüber den Jugendlichen abbauen“, sagt Fritsche, „und damit den Generationenkonflikten entgegenwirken“. Beispielsweise erhofft sie sich, dass ein Erfahrungsaustausch einsetzt. Die Jugendlichen könnten handwerkliche Tipps und Tricks von den älteren erlernen und die wiederum Hilfe bei Smartphone, Computer und Co. bekommen.

Mit den Fördergeldern des Wettbewerbs in Höhe von 4.500 Euro sollen Insektenhotel, Hochbeete und Campingtoilette entstehen und das Ganze soll barrierearm entwickelt werden, so dass wirklich alle daran teilhaben können.

Passender Standort in ehemaliger Gartensparte gefunden

Genau dafür denken die Jugendlichen zusammen mit Gerd Wyszkowski, Bürgermeister der Gemeinde Helbra, in der ehemaligen Gartensparte ein passendes Fleckchen Erde gefunden zu haben. Wyszkowski findet den Ort ideal. „Einerseits stehen die Bodenverhältnisse der Nutzung als Garten nicht entgegen“ sagt er und andererseits könnte der früher viel genutzte Ort durch die neue Nutzung als Garten, den Geist der alten Gemeinschaft mit dem Engagement von heute verbinden.

Außerdem wäre der Garten problemlos für jeden zu erreichen und gut einsehbar, „so könnte jeder sehen, dass die Jugendlichen etwas bewegen“, sagt Wyszkowski.

Für Ihn sind auch diese kleineren Projekte ein wichtiger Beitrag, um seine Gemeinde zukünftig lebenswert zu gestalten. Denn was ist lebenswerter als eine intakte Gemeinschaft?