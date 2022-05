Was in den Turmknopf der Kirche St. Stephanus in Polleben gesteckt wurde

Handwerker bringen das goldene Kreuz an.

Polleben/MZ - Wenn der Turmknopf in 60 Jahren wieder geöffnet wird, werden sich spannende Sachen in den kupfernen Hülsen befinden. Eine Währung zum Beispiel, die es dann vielleicht gar nicht mehr gibt und vielleicht auch ein altertümliches Speichermedium mit Liedern über das Mansfelder Land. Aber eins ist sicher: enttäuscht sein wird keiner. „Das wollen wir unseren nachfolgenden Generationen ersparen“, sagt Antje Ehnert vom Kirchbauverein Polleben. Denn beim Öffnen des alten Turmknopfs gab es schon eine Enttäuschung: er war leer. Dieses Mal war alles vorbereitet, als am vergangenen Freitag die Turmbekrönung, und damit der Abschluss der Baumaßnahmen, gefeiert wurde.