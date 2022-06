Was es mit den kleinen blauen LE-Kieseln in Eisleben auf sich hat

Finden, freuen und auf Facebook posten: 15 L.E. Kiesel wurden vor einer Woche in der Lutherstadt Eisleben „ausgewildert“.

Eisleben/MZ - „Na das wär’s doch, wenn einer unserer LE-Kiesel es bis ins noch berühmtere LA schaffen würde.“ Daniela Messerschmidt ist da aber ganz zuversichtlich, dass das früher oder später der Fall sein wird, dass jemand in der gleichnamigen Facebook-Gruppe postet wie er einen bemalten Kieselstein nahe beim Walk of Fame versteckt. Immerhin sind zwei der 15 blaubemalten Steinchen schon weit bis nach Südtirol und hoch bis auf den Brocken gereist. Aber der Reihe nach? Was hat es denn mit diesen LE-Kieseln eigentlich auf sich? Es sind doch ganz gewöhnliche, wenngleich blau angemalte Steine, oder etwa nicht? Warum sollte man die suchen und auch noch posten?