Was es mit dem Personenkult um Martin Luther auf sich hat

Eisleben/Mansfeld/MZ - Es ist eine von vielen Legenden um Martin Luther: das Glas, das lange Jahre als sein letztes Trinkgefäß galt. Allerdings ist es erst 1894 in Luthers Sterbehaus in Eisleben gekommen, als der Nürnberger Kunstprofessor Friedrich Wilhelm Wanderer die Räume so einrichtete, wie sie zu Luthers Zeiten ausgesehen haben könnten.