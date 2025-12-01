Im vergangenen Jahr gelang dem Hettstedter Heimatverein die Wiederbelebung der Neujahrskonzerte. Nun lädt er auch zu Beginn des Jahres 2026 zu einem solchen Musikabend ein.

Was Erich Kästner mit dem Neujahrskonzert in Hettstedt zu tun hat

Hettstedt/SM - Die Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck machen einem Namensbestandteil viel Ehre. Sie touren mit ihren Programmen ganz unterschiedlicher Stilrichtung - vom Barock bis Romantik, von Operette bis Neuer Musik, von Jazz bis Pop - und teils internationalen Solisten durch ganz Mitteldeutschland.