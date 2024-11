Putzfee im Schichtdienst Was eine Helbraerin in ihrem Alltag als Gebäudereinigerin erlebt

Leistung, die überzeugt: Gebäudereinigerin Leya Hornschuch ist mit gerade mal 22 Jahren bereits als Vorarbeiterin in ihrem Beruf eingesetzt. Was die Helbraerin in ihrem Alltag erlebt.