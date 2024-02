In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund wurden moderne Sirenenanlagen installiert. Was diese im Unterschied zu den alten Motorsirenen können und wie teuer die Sirenen waren.

Ein Mast mit neuer Technik wird Am Pfarrholz in Helbra aufgestellt.

Helbra/MZ. - Moderne Sirenenanlagen sind jetzt innerhalb der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in Ahlsdorf, Ziegelrode und in Helbra installiert worden. Weil sich nach den Worten von Gemeindewehrleiter Dennis Amey in Ziegelrode und in Helbra keine geeigneten gemeindeeigenen Gebäude fanden, wurde die Technik auf einem frei stehenden Mast angebracht.