Was die Fußballer des FSV Grün-Weiß Wimmelburg in der Winterpause im Sporthaus bewirkt haben

Wimmelburg/MZ. - Die Hände in den Schoß legen und warten bis der Spielbetrieb fortgesetzt wird – das ist bei den Fußballern des FSV Grün-Weiß Wimmelburg 1920 nicht drin. Sie verfolgen in der gegenwärtigen Winterpause einen ehrgeizigen Plan: Bis zur Wiederaufnahme der Saison am 28. Februar wollen sie die Sanitärräume in ihrem Sporthaus in der Schulstraße saniert haben.