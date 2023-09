Am Tag des offenen Denkmals öffnete die Stiftung Luthergedenkstätten zum ersten Mal das Lutherarchiv in Eisleben. In dem 2016 eingeweihten Depot lagert ein großer Teil der Sammlungen der Stiftung.

Was die Besucher im Lutherarchiv in Eisleben entdecken konnten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Dinge erkunden, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt – diese Möglichkeit übt jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals ihren Reiz aus. So auch am Sonntag, als wieder zahlreiche Denkmale in Mansfeld-Südharz zum Besuch einluden. Eine Schatzkammer, die sonst nur für Wissenschaftler und Heimatforscher zugänglich ist, konnte bei der Stiftung Luthergedenkstätten besichtigt werden: Das Lutherarchiv in der Eisleber Seminarstraße war zum ersten Mal für Interessenten geöffnet.