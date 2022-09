Was die Besucher beim historischen „Jahrmarkt von anno dazumal“ erwartet

Warum der ehemalige Betriebshofchef Ingo Zeidler den „Jahrmarkt von anno dazumal“ mitorganisiert und was dort geboten wird.

Die Geschwister Weisheit aus Gotha gastieren mit ihrer historischen Hochseilshow in Eisleben.

Eisleben/MZ - „Ich kann mir ja jetzt zum Glück aussuchen, was ich mache“, sagt Ingo Zeidler (69). Der ehemalige Leiter des Eisleber Betriebshofes ist 2015 nach seiner Altersteilzeit in den Ruhestand gegangen. „Langweilig ist mir nicht“, so Zeidler, der unter anderem gern im Garten arbeitet, regelmäßig mit seiner Frau Veronika wandern geht und seit mehreren Jahren als Imker aktiv ist. Auch auf dem Weihnachtsmarkt und beim Zuckertütenfest engagiert er sich.