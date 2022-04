Was das Eisleber Theater für das kommende Sommerfest plant

Eisleben/MZ - Klappstühle, kühle Getränke und Sonnenbrillen: So stellt man sich ein klassisches Konzert normalerweise nicht vor. Für das Eisleber Theater war das erste Picknickkonzert ein Experiment. „Wir haben überlegt, was wir draußen noch anbieten könnten“, so Intendant Ulrich Fischer. Und wie die Resonanz und die gute Stimmung zeigten, kam die Idee beim Publikum an. Unter Leitung von José Miguel Esandi unterhielten die Staatskapelle Halle und die Gesangssolisten Romelia Lichtenstein, Vanessa Waldhart (beide Sopran) und Matthias Koziorowski (Tenor) die Besucher mit Operettenmelodien von Lehàrs „Die lustige Witwe“ bis Strauss’ „Die Fledermaus“.