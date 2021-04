Was auf dem neuen Spielplatz in Eisleben geplant ist

Eisleben

Wasserspiel, Seilbahn, mehrere Geräte und viel Grün: Auf dem ehemaligen City-Center-Gelände in Eisleben soll im Sommer ein neuer Spielplatz entstehen. Der Stadtentwicklungsausschuss hat jetzt der Planung der Stadtverwaltung zugestimmt. Die favorisierte Variante wird rund 300.000 Euro kosten. Zwei Drittel der Summe können über Städtebaufördermittel finanziert werden. Im Mai wird der Stadtrat abschließend über das Projekt entscheiden.

Schutz vor Vandalismus: Spielplatz wird umzäunt

Wie Pia Ryll, Sachgebietsleiterin Stadtplanung und -sanierung in der Stadtverwaltung, sagte, soll der Spielplatz parkähnlich gestaltet werden. Es werde Spielgeräte für verschiedene Altersklassen geben. Die Errichtung von Fitnessgeräten für Erwachsene sei ebenfalls möglich, im aktuellen Projekt aber noch nicht eingeplant. Auch Fahrradständer und Sitzgelegenheiten sind vorgesehen. Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Altstadt werden Grünflächen angelegt sowie Bäume und Sträucher angepflanzt. Zum Schutz vor Vandalismus wird der Spielplatz eingezäunt und mit verschließbaren Toren ausgestattet. „Das ist unbedingt nötig“, so Ryll. Erfahrungsgemäß würden die Spielgeräte ohne Einzäunung leider schnell beschädigt werden. Zudem werde der Zaun verhindern, dass sich dort abends Jugendliche treffen. Entsprechende Sorgen der Anwohner waren im Vorfeld der Planungen laut geworden. Die Stadt rechnet für den Spielplatz mit Unterhaltungskosten von circa 12.000 Euro pro Jahr.

„Ich hätte es lieber ohne Zaun gesehen“, sagte Hans Köhler (Fraktion Die Linke/Die Partei). Den Vandalismus könne man auch mit Kontrollen des Ordnungsamts in den Griff bekommen. Andere Stadträte widersprachen Köhler. „Gut funktionierende Spielplätze sind eingezäunt“, sagte Jörg Lutzmann (Fraktion SPD/Grüne/FFW/FBM). Auch Andreas Dümmler (AfD-Fraktion) meinte, dass es sich um einen hochwertigen Spielplatz handele, der ordentlich gesichert sein müsse. Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) sagte, die Einzäunung sei unerlässlich. „Das erhöht auch das Sicherheitsgefühl für die Eltern.“ Staub dankte den Stadträten für die positive Resonanz, was den Spielplatz betrifft. „Jeder Euro für Kinder ist gut angelegt“, so der Bürgermeister.

„Das wird eine Bereicherung und ein Gewinn für alle Bürger“

Die Stadträte machen sich seit Jahren für einen Spielplatz in der Innenstadt stark. Im Rahmen der Planungen für das City-Center-Gelände zwischen der Sangerhäuser, Hohetor-, Nicolaistraße und dem Karl-Rühlemann-Platz, wo Investoren in der Vergangenheit ein Einkaufszentrum errichten wollten, entstand die Idee, dort einen Spielplatz zu bauen. „Das wird eine Bereicherung und ein Gewinn für alle Bürger“, ist sich Stadtrat Andreas Gräbe (CDU/FDP-Fraktion) sicher. Das Thema Spielplätze sei in Eisleben bislang stark vernachlässigt worden. „Da ist noch viel zu tun, auch für die Jugendlichen“, so Gräbe. „Wir haben nur als familienfreundliche Kommune eine Chance, zu überleben.“ Er hoffe, dass der neue Spielplatz am Hainbuchenweg der Startschuss für weitere Projekte sein werde.

Grundlage dafür wird ein Spielflächenkonzept sein, das die Stadtverwaltung erarbeitet hat und das seit Herbst vergangenen Jahres in den Ortschaftsräten und Ausschüssen des Stadtrats beraten wird. In dem Konzept sind alle öffentlich zugänglichen Spielplätze in der Lutherstadt und ihren Ortsteilen detailliert erfasst. Daraus abgeleitet ist ein Maßnahmekatalog. Dringender Handlungsbedarf besteht laut Konzept in Oberrißdorf und Sittichenbach sowie in Eisleben im Wohngebiet Gerbstedter Chaussee, in der Altstadt und am Mühlplatz (Neustadt). Mittelfristig sind in Volkstedt, Hedersleben und Wolferode Maßnahmen erforderlich. (mz/Jörg Müller)