Eigentlich sollten, so eine Blankenheimerin, die Eichen nur verschnitten werden. Stattdessen stehen nun nur noch Stümpfe. Viele Anwohner sind verwundert.

Warum wurden die großen Eichen am Sportplatz in Blankenheim gefällt?

Blankenheim/MZ - Die großen Eichen am Sportplatz in Blankenheim werden in diesem Sommer keinen Schatten mehr spenden. Bereits Ende letzten Jahres mussten die grünen Riesen weichen. „Es war die Rede von einem Baumverschnitt. Jetzt stehen da nur noch Stümpfe“, sagt MZ-Leserin Rita Schrader aus Blankenheim.