Warum Sven Vogler Landrat in Mansfeld-Südharz werden will

Für die einen kommt es überraschend, die anderen nennen es Paukenschlag. Der Leiter des Fachbereichs 1 im Landkreis, Sven Vogler, möchte Landrat werden. „Es war ein längerer Entscheidungsprozess“, sagt der 47-Jährige, der als parteiloser Kandidat bei der Wahl am 6. Juni antreten will. Was man für das Amt des Landrats braucht, hat Vogler in den vergangenen 25 Jahren aus nächster Nähe mitbekommen. „Ich habe viel Verwaltungserfahrung, überwiegend in diesem Haus, und habe so viel Einblick in das tägliche Geschäft“, sagt der Diplom-Verwaltungswirt.

„Ich habe mehrere Leitungspositionen in der Verwaltung durchlaufen“, sagt Vogler. Und hin und wieder habe er auch Landrätin Angelika Klein (Die Linke) vertreten, wenn sie oder ihre Stellvertreterin nicht im Haus waren. Als Leiter des Fachbereichs 1 ist Vogler verantwortlich für vielerlei Bereiche, etwa das Jugendamt, das Sozialamt, Kreisplanung und Öffentlicher Personennahverkehr, das Jobcenter und auch Mitglied in der AG Strukturwandel. Zudem ist der gebürtige Eisleber Vorstandsvorsitzender der Erlebniswelt Museen und Leitendes Mitglied im Katastrophenschutzstab. Es gebe nicht mehr viel, sagt Vogler mit einem Lächeln, was er noch nicht kennengelernt habe in der Verwaltung.

Sven Vogler nimmt seinen Zeitverzug sportlich

Der logische, nächste Schritt ist nun jener auf den Chefsessel der Verwaltung. „Ein Landrat muss zielstrebig und durchsetzungsstark sein, braucht klare Strukturen und muss belastbar sein“, meint Vogler. Zudem müsse er die unterschiedlichen Strömungen im Kreistag verbinden und die Interessen der Bevölkerung achten. „Und er braucht auch einen Ausgleich vom Alltag, das ist bei mir der Sport.“ Er spiele immer noch aktiv Fußball, früher habe er die Schuhe für Wacker Helbra geschnürt, sagt Vogler, der aus privaten Gründen seit einigen Jahren in Halle lebt. „Ich spiele auch Volleyball und war früher leidenschaftlicher Turner.“ Vor seinem 40. Geburtstag habe er unbedingt einen Marathon laufen wollen - und 2012 in Berlin tatsächlich die rund 42 Kilometer unter vier Stunden geschafft.

Sportlich nimmt er auch den kleinen Zeitverzug, mit dem er nun als vorerst letzter Kandidat an den Start geht. „Ich sehe darin keinen Nachteil, ich bin Sportler und habe einen guten Zielsprint“, sagt er. Er habe ein großes Netzwerk im Landkreis, das es nun zu nutzen gelte. „Ich habe Signale von vielen Unterstützern bekommen“, so Vogler. Und ganz unbekannt, sagt er, sei er ja auch nicht. Themen, die ihm am Herzen liegen, kann er viele nennen. Von Jugend und Schule, Wirtschaft, Pflege und Gesundheit, Strukturwandel bis hin zur Finanzausstattung des Landkreises. „Das Verbrennverbot wird bei mir Bestand haben“, sagt Vogler. Es gebe genügend andere Möglichkeiten, den Grünschnitt zu entsorgen. Und wie kann der Kreis finanziell wieder besser dastehen? Da denkt Vogler ans Land. „Wir brauchen eine Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes, damit wir wieder besser auskömmlich werden können“, meint er. Mansfeld-Südharz sei doch ein lebenswertes Umfeld, wo man nun die Fachkräfte besser binden müsse. Das gehe über weiche Faktoren wie Kitas und Schulen, so Vogler. Auch deshalb sei ja ein digitales Welcomecenter geplant. (mz/Joel Stubert)