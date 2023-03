In jedem Jahr werden die Kosten für die Kita-Plätze in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land neu kalkuliert. Diesmal müsste die Tagespflegestelle von Markus Paschek in Wormsleben die Elternbeiträge enorm anheben. Warum das so ist.

Wormsleben/MZ - Flora saust durch den Flur in die Arme ihrer Mutter Michèle Siebmann. Jetzt geht es nach Hause. „Tschüss, Markus!“, ruft das kleine Mädchen. Dann flitzt es auch schon hinaus auf den Hof in die warme Frühlingsluft. An diesem Nachmittag wartet nur noch ein kleines Mädchen darauf, von seinem Papa abgeholt zu werden. In der Tagespflege sieht es aus wie in einer modernen Wohnung, die ganz bewusst auf die Bedürfnisse von Kindern eingerichtet wurde. Fünf Kinder kann Markus Paschek dort in Wormsleben betreuen.