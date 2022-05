Warum sich Edeka in Sachen Neubau in Eisleben weiter bedeckt hält

Eisleben/MZ - Wie ist der Stand der Planungen von Edeka für das Gewerbegebiet Gerbstedter Chaussee in Eisleben? Diese Frage ist nach der Schließung des Aldi-Marktes an dem Standort wieder aktuell geworden. Denn Edeka plant bereits seit einigen Jahren, das Gewerbegebiet umzugestalten und einen Neubau zu errichten. Wie es kürzlich in einer Ausschusssitzung des Stadtrats hieß, gebe es derzeit eine Entwicklung in der Sache.