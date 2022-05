Warum sich drei neue FSJler für eine Arbeit am Eisleber Theater entschieden haben

Drei neue FSJler gibt es am Theater Eisleben. Was die Motivation der jungen Leute ist und warum die Arbeit eine ganz besondere ist.

Eisleben/MZ - Wenn ein Darsteller auf der Bühne seinen Text vergisst, springt Theresa Vorwerk ein. Die 19-Jährige ist nämlich die neue FSJlerin im Bereich Soufflage und Regieassistenz im Theater Eisleben. Und sie ist nicht die Einzige, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer kulturellen Einrichtung entschieden hat. Auch Jenny Schäfer aus der Nähe von Chemnitz arbeitet seit kurzem am Theater in der Kostümabteilung. Lars Hartwig ergänzt das Trio in der Theaterpädagogik. Er hat es nicht so weit, er stammt aus Benndorf. Seit September arbeiten sie in ihren Bereichen und ihre Aufgaben sind ebenso vielseitig wie die Beweggründe für das FSJ.