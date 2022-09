Warum Norbert Born seinen SPD-Kreisvorsitz abgeben will

Mitgliedervollversammlung in Helbra: Nach 24 Jahren will Norbert Born nicht wieder als als Kreisvorsitzender der SPD kandidieren.

Sangerhausen/Helbra/MZ - Der wievielte Kreisparteitag es für ihn ist, wird wohl Norbert Born selbst nicht genau wissen. Doch eines ist sicher: Es wird der letzte sein, in den er als Kreisvorsitzender der SPD geht. Denn der 60-Jährige wird bei der Mitgliedervollversammlung am Samstag, 10 Uhr, in der Sonne in Helbra nicht wieder für das Amt kandidieren.