Die Zeit drängt: Die Fördermittel müssen dieses Jahr noch ausgegeben und das Projekt bis Mitte November beendet sein. An welchen Stellen es noch hakt.

Warum mit dem Sanierungsprojekt in der Turnhalle in Polleben noch nicht begonnen werden kann

In Polleben besteht großes Interesse an der Turnhalle.

Polleben/MZ - „Wir stehen zu Polleben! Die Maßnahme wird durchgezogen! Das ist mein fester Wille.“ Im kategorischen Imperativ legte der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) am Mittwochabend dieses Bekenntnis vor rund 70 Männern, Frauen und Kindern in der Turnhalle in Polleben ab.