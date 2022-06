Warum man sich der Blick auf das Gewölbe der Eisleber St. Andreaskirche lohnt

Eisleben/MZ - „Diese Gelegenheit wird so schnell nicht wieder kommen“, sagt Jan Schwesinger. Der Architekt vom Büro cuboidoo in Halle leitet die Sanierung und Umgestaltung der Eisleber St. Andreaskirche. Und die seltene Gelegenheit, von der er spricht, bietet sich am Tag des offenen Denkmals, 12. September. Die Kirchengemeinde lädt an diesem Sonntag dazu ein, das Gewölbe der Kirche aus der Nähe zu betrachten. Möglich ist das, weil derzeit im gesamten Kirchenschiff ein Gerüst aufgebaut ist, das bis unters Gewölbe reicht. „Da kann man sich einmal ein Bild machen, was zu so einer Sanierung gehört“, sagt der Architekt. „Später wird man das ja gar nicht mehr sehen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<