Warum in Benndorf die alten Windkraftanlagen gegen neue, größere ersetzt werden sollen

Am Benndorfer Ortsausgang sollen alte Windkraftanlagen demontiert und durch moderne Anlagen ersetzt werden. Was das im Detail bedeutet.

Benndorf/MZ - Die angestrebte Energiewende in Deutschland macht auch vor der kleinen Gemeinde Benndorf nicht Halt. Schon seit Jahren drehen sich auf einem Flurstück am Ortsausgang in Richtung Siebigerode sieben Windräder. Das gewohnte Bild wird sich in absehbarer Zeit deutlich verändern.