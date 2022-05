Warum Halle Karton seinen Firmensitz nach Rothenschirmbach verlagert

Geschäftsführer Ralf Schröder hat sich mit seiner Firma neu in Rothenschirmbach angesiedelt.

Rothenschirmbach/MZ - „RS Business Center“ so steht es groß an der Eingangsfront. Ein Businesscenter in Rothenschirmbach? „Ja, für einige Banken war das auch schwer vorstellbar“, sagt Ralf Schröder (Jahrgang 1979) und lacht. Für ihn war ziemlich schnell sonnenklar, dass gerade Rothenschirmbach der genau richtige Standort für seine Firma, die Halle Karton GmbH, ist.