Warum es einen jungen Potsdamer nach Eisleben verschlagen hat

Tristan Galas ist als Inspizient, Regieassistent und Souffleur tätig. Zuvor hatte er in einem Planetarium gearbeitet.

Das Inspizientenpult ist einer der Arbeitsplätze von Tristan Galas am Eisleber Theater.

Eisleben/MZ - Vom Planetarium ins Theater - so ein Schritt auf dem Berufsweg hört sich erst einmal ungewöhnlich an. Tristan Galas, der seit Dezember als Inspizient, Regieassistent und Souffleur am Eisleber Theater tätig ist, sieht da durchaus Parallelen.