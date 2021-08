Warum die Stiftung Luthergedenkstätten in Eisleben keine Führungen anbietet

Eisleben/Mansfeld/MZ - Seit Anfang dieses Monats bietet die Stiftung Luthergedenkstätten wieder öffentliche Führungen an. Die Museen sind bereits seit 1. April wieder geöffnet; Führungen und Veranstaltungen waren aber zunächst noch nicht möglich. Angeboten werden öffentliche Führungen in Luthers Elternhaus in Mansfeld jeden Sonntag um 14 Uhr sowie in Wittenberg im Lutherhaus von Montag bis Freitag täglich um 15.30 Uhr und im Melanchthonhaus jeden Sonntag um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person plus Museumseintritt. Eine Anmeldung und die Vorlage eines Nachweises über eine Impfung, eine Genesung oder eines negativen Testergebnisses sind nicht nötig.

Stiftungssprecherin Nina Mütze: „Nicht genügend Personal“

Dass es in den beiden Eisleber Museen derzeit keine öffentlichen Führungen gibt, hängt laut Stiftungssprecherin Nina Mütze damit zusammen, „dass wir in Eisleben nicht genügend Personal für Führungen haben. Daher ist es uns nicht möglich, einen regelmäßigen Termin für eine öffentliche Führung anzubieten“, so Mütze auf Anfrage der MZ. „Mit der nötigen Rotation im Dienstplan lässt sich das nicht abdecken.“

„Wir sind uns bewusst, dass das schade ist, und arbeiten daran, das Personal entsprechend zu schulen“, sagte die Sprecherin. Künftig sollten auch im Geburts- und Sterbehaus öffentliche Führungen angeboten werden. Gruppenführungen nach individueller Vereinbarung seien in Eisleben möglich. „Da können wir flexibel mit dem Personaleinsatz agieren.“ Allerdings gebe es derzeit eben keine zusätzlichen Kapazitäten für öffentliche Führungen.

Ferienprogramm in Museen

Noch bis Freitag, 6. August, wird jeweils von 10 bis 12 Uhr in Luthers Sterbehaus ein Ferienprogramm zur Mitmachausstellung „Raus mit der Sprache!“ für Kinder bis elf Jahre angeboten. Unter dem Titel „Deutsche Sprache - schwere Sprache“ gibt es Spiel, Spaß und einen Rate- und Erklär-Wettbewerb. Außerdem werden kleine „Dingsda“-Filme produziert. Zum Ende der Ferien, am 30. August, 10 bis 17 Uhr, sind Elf- bis 14-Jährige ins Sterbehaus zu einem Programm „Adventure-Games selbstgemacht!“ eingeladen. In kleinen Teams können die Teilnehmer ein eigenes Adventure-Game erfinden und gestalten - ohne Programmierkenntnisse. Anmeldungen per Mail an bildung.eisleben@martinluther.de oder telefonisch unter 03475/714 78 23.

In Luthers Elternhaus in Mansfeld findet vom 23. bis 26. August, jeweils 9 bis 12 Uhr, ein offenes Ferienprogramm statt. Kinder und Jugendliche können mittelalterliche Spiele ausprobieren, Schmuck aus Kupfer herstellen oder auf archäologische Spurensuche gehen. Anmeldungen per Mail an bildung.mansfeld@martinluther.de oder telefonisch unter 034782/919 38 13.