Eisleben/MZ - „Wir sind eines der wenigen Stadtwerke, die die Entlastung durch die Energiepreisbremsen bereits im März an die Kunden weitergeben konnten“, sagt Ronny Strebe. Andere Unternehmen seien gerade erst dabei, die entsprechenden Informationsschreiben zu verschicken, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH (SLE) im Gespräch mit der MZ. Als zu 100 Prozent kommunales Unternehmen sehe man sich in der Verantwortung, Bürger und Firmen in der Stadt nicht zusätzlich zu belasten.

