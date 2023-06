Eisleben/MZ - Die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben (SLE) rücken die Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Stadt und ihren Ortsteile ins Rampenlicht. Und zwar wortwörtlich: Denn das kommunale Unternehmen will in diesem Jahr mit einer großen Imagekampagne auf die Nachwuchsfeuerwehrleute und ihr Engagement aufmerksam machen. So wird es Plakate im Stadtgebiet, Zeitungs- und Onlineanzeigen sowie Social-Media-Beiträge geben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.