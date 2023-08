Warum die Dirtbahn in Eisleben eingeebnet wird

Eisleben/MZ - Die Stimmung war gut Anfang Februar 2022, als sich Vertreter der Lutherstadt Eisleben und der Ball- und Spielgemeinschaft (BuSG) Aufbau Eisleben an der Dirtbahn auf der Vorderen Siebenhitze trafen. Mit der Übergabe der Radsport-Anlage an den Verein sollten endlich geordnete Nutzungsverhältnisse geschaffen werden. Denn bis dahin war nie so richtig geklärt gewesen, wer für den Betrieb und die notwendige Sicherheit auf der 2007 gebauten Bahn zuständig ist.