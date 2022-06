Warum die Deutsche Eiche mit jungem Boxtalent aus Helbra mitfiebert

Emely Jakob (13) nimmt an den 25. Deutschen Meisterschaften in Brandenburg teil. Trainer Timo Hoffmann ist stolz auf das Talent, das beim Boxclub Helbra trainiert.

Helbra/MZ - Vor der Deutschen Meisterschaft am Wochenende im brandenburgischen Lindow ist der Ex-Boxprofi Timo Hoffmann zugegebenermaßen ein wenig aufgeregt. Nein, die Deutsche Eiche steigt nicht noch einmal selbst in den Ring. Vielmehr ist der ehemalige Deutsche Schwergewichtsmeister riesig stolz auf ein junges Talent aus seinem Verein und fiebert mit: Die 13 Jahre alte Emely Jakob wird den Boxclub Helbra vor der Konkurrenz aus der gesamten Bundesrepublik vertreten. Für die Teilnahme an der 25. Deutschen Meisterschaft der Kadetten U15 hat sich die junge Athletin im Oktober bei den Landesmeisterschaften qualifiziert.