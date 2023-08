Anlage für integratives Wohnen Warum die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft einen separaten Anbau plant

An der Anlage für integratives Wohnen in Klostermansfeld soll ein 150 Quadratmeter großer Anbau entstehen. Wozu er dienen soll und warum Fördermittel in Frage kommen könnten.