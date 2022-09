Warum die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft 100 Tablets an Senioren verteilt

Die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft (BWB) hat ein digitales Angebot für ihre älteren Mieter entwickelt. Was es damit auf sich hat.

Benndorf/MZ - 100 Tablets sollen jetzt an Senioren in der Benndorfer Bergarbeitersiedlung ausgegeben werden. Die Geräte sind die technische Voraussetzung für den Test einer App zum „Selbstbestimmten Wohnen“ im Alter, die die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft (BWB) Anfang des nächsten Monats starten will.