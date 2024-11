Der Städtische Singverein Eisleben gibt diesmal drei Weihnachtskonzerte in kleineren Orten. Die Entscheidung in ausgewählten Dörfern aufzutreten wurde bewusst gefällt.

Eisleben/MZ. - „Wir werden in diesem Jahr auf die Dörfer ziehen“, sagt Peggy Kramer, die Vorsitzende des Städtischen Singvereins Eisleben. Der Chor, der sonst immer ein Weihnachtskonzert in der Klosterkirche Helfta gegeben hat, verzichtet darauf und wird stattdessen in drei Orten in der Umgebung auftreten.