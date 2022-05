Warum der Kleingarten von Eisleber Günter Schulz die Blicke auf sich zieht

Im Garten von Günter Schulz erinnert nicht nur ein großer Flaggenmast an dessen Zeit als Matrose, sondern auch ein Leuchtturm, der am Abend leuchtet.

Eisleben/MZ - Einmal Seemann, immer Seemann. So zumindest ist es bei Günter Schulz, denkt der Eisleber doch gern an die Zeit zurück, als er noch aktiv zur See gefahren ist und auf den Weltmeeren zu Hause war. „Das war eine Zeit, die ich nicht missen möchte“, erzählt er und verweist auf sehr viele Erinnerungsstücke in seiner Gartenlaube, die der ehemalige Matrose der Handelsmarine in eine Seemannshütte verwandelt hat.