Warum der Betrieb von Brunnen keine Selbstverständlichkeit ist

Figuren des Berg- und Hüttenwesens schmücken den Knappenbrunnen in Eisleben in der oberen Sangerhäuser Straße.

Eisleben/Hettstedt

Leise plätschert das Wasser am Knappenbrunnen in Eisleben - untrügliches Zeichen dafür, dass die Stadt offiziell in die Frühlingssaison gestartet ist. In den umliegenden Kommunen des Mansfelder Landes erwachen auch nach und nach die Wasserspiele und Springbrunnen. Das passiert nicht von Zauberhand, sondern wird von den einzelnen Kommunen gründlich vorbereitet und finanziert.

Der Eisleber Knappenbrunnen, der typische Figuren des Berg- und Hüttenwesens zeigt, sprudelt seit 1. April. Vor der Inbetriebnahme sei er gereinigt und vom Schmutz des Winters befreit worden, wie Daniela Messerschmidt von der Stadtverwaltung mitteilt. „Weitere Wartungsmaßnahmen sind, wenn alles glatt läuft, im Jahresverlauf nicht notwendig.“ Im Herbst, vor Einbruch des Frostes, werde das Wasser des Brunnens dann wieder abgelassen und der Brunnen gesäubert. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten für den Brunnen trage die Kommune.

Hettstedt startet am 1. Mai in die Brunnensaison

Die Stadt Hettstedt plant, ihre Brunnensaison am 1. Mai zu starten. Das heißt: An jenem Tag soll das einzige Wasserspiel der Stadt, das sich am Saigertor auf dem Markt befindet, in Betrieb genommen werden. „Andere Springbrunnen im Stadtpark oder vor der Kaufhalle in der Feuerbachstraße wurden schon vor vielen Jahren stillgelegt“, erklärt Bürgermeister Dirk Fuhlert. Der Springbrunnen am Saigertor wurde ihm zufolge 1996 im Zuge der Sanierung des Marktplatzes gebaut. Das erste Mal in Gang gesetzt wurde er ein Jahr später. Der Gestaltung des Springbrunnen-Areals sei ein Architekten-Wettbewerb vorausgegangen.

„Die Technik ist in einem relativ guten Zustand“, schätzt der Bürgermeister ein. Vor der Inbetriebnahme wurde die Anlage gespült sowie die Technik kontrolliert. Die Stadt belässt es dabei nicht. Während des Betriebs wird der Brunnen täglich kontrolliert und gewartet, so dass Verunreinigungen und Verstopfungen sofort beseitigt werden können. Die jährlichen Kosten für Betrieb, Wartung und Reparaturen des Hettstedter Wasserspiels betragen nach Informationen des Bürgermeisters etwa 5.000 Euro, die die Stadt trage.

Der Betrieb der Brunnen gehört zu den freiwilligen Ausgaben einer Kommune

„In der Vergangenheit gab es auch schon einmal eine Spendenaktion“, erzählt er. Unternehmen aus der Kupferstadt beziehungsweise Unternehmen, die hier tätig seien, hätten diese Kosten übernommen. Fuhlert: „Im Jahr 2017 wollte die Verwaltung den Brunnen nicht in Betrieb nehmen, da es keinen genehmigten Haushalt gab.“ Denn in einem solchen Fall dürften nur zwingend notwendigen Ausgaben getätigt werden. Freiwillige Ausgaben wie der Betrieb von Brunnen seien dann nicht zulässig.

Der Brunnen im Park von Großörner (Foto: Jürgen Lukaschek)

Brunnen sind nicht nur für Einwohner ein Hingucker, sie erweisen sich auch als Anziehungspunkt für Touristen und beleben die Innenstadt, meint die Mansfelder Bauamtsleiterin Carina Bamberg. In den nächsten Tagen sollen die Brunnen in Mansfeld, Großörner und Gorenzen wieder in Gang gesetzt werden. Die Technik ist nach ihren Worten intakt. Es könne losgehen. Für den Luther-Brunnen in Mansfeld, der anlässlich des Reformationsjubiläums saniert worden war, musste die Kommune jetzt rund 2.000 Euro ausgeben. Bei Wartungsarbeiten hatte sich herausgestellt, dass die Pumpe ausgetauscht werden musste. (mz/Daniela Kainz)