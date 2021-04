Warum der Anbau für die Wansleber Feuerwehr eine Herausforderung ist

Wansleben

Das Feuerwehrgerätehaus in Wansleben sieht noch genau so aus wie früher. Dominant ist der hohe Schlauchturm. „So etwas gibt es woanders gar nicht mehr“, sagt Feuerwehrchef Volker Lorenzen. Das historische Gebäude, das über 100 Jahre alt ist, sieht von außen aus, als sei es gut in Schuss. Aber bei aller Nostalgie: Das Haus entspricht längst nicht mehr den modernen Anforderungen. Es wird Platz für ein neues Feuerwehrauto gebraucht und auch ordentliche Umkleideräume und Sanitärräume für Männer und Frauen werden benötigt.

Grundwasser erschwert die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus

All das soll nun am Teichplatz in Wansleben gebaut werden. Baustart war im November vergangenen Jahres. Da rückten die Bagger an, um dort wo sich bis in die 1950er Jahre noch der Teich in der Ortsmitte von Wansleben befand, den Bauuntergrund vorzubereiten. Lange hatte man auf den Tag gewartet, denn dass das historische Gebäude heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, ist lange bekannt. Einen Fördermittelbescheid vom Land gab es bereits 2017. Doch erst im vergangenen Jahr, als andere Bauprojekte abgeschlossen waren, konnte die Gemeinde das neue Projekt stemmen.

Die Vorbereitungen des schwierigen Baugrunds sind nun abgeschlossen. Normalerweise freuen sich Feuerwehrleute ja darüber, wenn sie genügend Wasser zur Verfügung haben. Aber in diesem Falle nicht. Wie fast überall in Wansleben hatte man nämlich auch auf dieser Baustelle mit dem Grundwasser zu kämpfen. Alle Anwohner rund um den Teichplatz, aber auch in anderen Straßen kennen das Problem, was Feuerwehrchef Lorenzen schilderte: „Man kann hier keine zwei Spatenstiche tief in die Erde gehen, ohne auf Grundwasser zu treffen.“ Deshalb war eine Pfahlgründung erforderlich, damit das neue Gerätehaus später sicher steht. Teilweise bis zu siebeneinhalb Meter tief musste gegangen werden, um auf sicheren Grund zu stoßen.

Bauabnahme in Wansleben für die nächsten Schritte

Tag und Nacht laufen die Pumpen, um das Schichtenwasser, das von der Grube Teutschenthal nach Wansleben drückt, abzupumpen. Bei der Bauabnahme am Montagvormittag ist das Brummen der Pumpe im Hintergrund deutlich zu hören. Bauamtsleiter Martin Blümel, Thomas Marschner von der Firma Bauprojekt aus Oberröblingen, Feuerwehrchef Lorenzen sowie Nick Heidenreich und Christoph Döbler von der Teutschenthaler Firma Würde Bau besprechen den weiteren Ablauf. Die nächsten Baulose werden deutschlandweit ausgeschrieben. Im Mai soll der Hochbau dann beginnen und im Sommer wird dann Gestalt annehmen, was jetzt nur als Planzeichnung am Schwarzen Brett im Gerätehaus hängt.

Lorenzen freut sich schon darauf, dass die Kameraden dann bei ihren Einsätzen bessere Rahmenbedingungen vorfinden werden. Immerhin sind sie rund um die Uhr einsatzbereit, rückten im vergangenen Jahr zu 29 Einsätzen aus. Vielleicht dann auch bald mit einem neuen, kombinierten Fahrzeug, das sowohl für technische Hilfeleistungen als auch fürs Löschen ausgerüstet ist. Aber nun kommt erstmal der Anbau neben dem alten Gerätehaus. (mz/Beate Thomashausen)