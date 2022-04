Warum Aryzta in Eisleben - trotz Corona-Krise - 50 neue Produktionsmitarbeiter einstellen will

Eisleben/MZ - Massive Umsatzeinbrüche, Kurzarbeit, zusätzliche Investitionen in Hygienemaßnahmen: Die Corona-Pandemie hat den Eisleber Tiefkühlbackwaren-Hersteller Aryzta vor große Herausforderungen gestellt. Doch mittlerweile sieht das Unternehmen den sprichwörtlichen Silberstreif am Horizont. „Wir starten in Eisleben und Nordhausen wieder durch“, sagte Thomas Paarmann, Sprecher der Aryzta Bakeries Deutschland GmbH. In den beiden Werken sollen bis Ende September 50 neue Produktionsmitarbeiter eingestellt werden. Außerdem bietet das Unternehmen in diesem Jahr 36 Ausbildungsplätze an - „so viele wie noch nie“, so Paarmann.