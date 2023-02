Zwei Drittel der Kastanien am Brückberg in Helbra sind krank. Neue Bäume, für die Paten gesucht werden, sollen zwar gepflanzt werden, Kastanien werden es jedoch nicht sein.

Helbra/MZ - Freiwillige Helfer aus Helbra steckten viele Blumenzwiebeln im vergangenen Herbst am Brückberg in die Erde, damit es an dieser Stelle im Frühjahr grünt und blüht. Der Brückberg rückt auch jetzt wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Einwohner berieten mit Bürgermeister Gerd Wyszkowski die weitere Begrünung der Fläche.