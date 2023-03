Das ehemalige Toyota-Autohaus im Gewerbegebiet „Strohügel“ in Eisleben soll einen neue Filiale der Autoland AG werden. Wie viele Mitarbeiter dort tätig werden sollen und wann eröffnet wird.

Die Autoland AG richtet das ehemalige Toyota-Autohaus an der Halleschen Straße her. Hier hat Alexander Neukirch mit Pflasterarbeiten zu tun.

Eisleben/MZ - „Als Erstes setzen wir immer einen neuen Zaun und neue Lichtmasten“, sagt Carsten Schweigel. Denn ein neuer Standort soll so von Anfang an für die künftigen Kunden ins richtige Licht gesetzt werden. Schweigel ist Bereichsleiter für Sachsen-Anhalt und Leipzig bei der Autoland AG, dem nach eigenen Angaben größten Autodiscounter in Deutschland.