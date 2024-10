Vorhaben des TVC 99 Eisleben Wann die Beachvolleyball-Anlage auf der ehemaligen Dirtbahn in Eisleben umgesetzt wird

TVC 99 Eisleben will eine Teilfläche des eingeebneten Geländes an der Siebenhitze nutzen und Beachvolleyballfelder errichten. Wann das Vorhaben umgesetzt werden könnte und was weiterhin auf dem Gelände geplant ist.