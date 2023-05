DB Netz AG bereitet große Baumaßnahme vor Wann die Arbeiten in Röblingen für das 740 Meter lange Güterzuggleis starten

Überhol- und Abstellmöglichkeiten für 740 Meter lange Güterzüge sollen in Röblingen geschaffen und so die Kapazität der Bahnstrecken erhöht werden. Was dort genau geplant ist und ob Reisende mit Einschränkungen rechnen müssen.